​Сургут попал в пятерку городов России с самыми высокими зарплатами

РИА Новости составили рейтинг самых высоких зарплат в российских городах, и Сургут оказался на четвертом месте.

За основу расчета эксперты взяли среднюю зарплату по городам и стоимость стандартного потребительского набора. Он включает в себя 112 наименований продуктов питания (в том числе и деликатесы), предметов одежды, промтоваров, мебели и т.д.

Самые высокие показатели ожидаемо зафиксированы в Москве: там на среднюю з/п (96,9 тыс рублей) можно купить 3,83 потребительского набора.

На втором месте Южно-Сахалинск, потом Салехард. Сургут — на четвертой позиции. Здесь на среднюю зарплату (75,8 тыс рублей) можно купить 3,24 потребительского набора.

Хуже всего дела обстоят в Шахтах. В среднем люди там ежемесячно получают 26,6 тыс рублей и могут купить 1,36 потребительского набора.