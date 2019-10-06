​В Сургуте девушка вылезла в окно четвертого этажа и звала на помощь

В Сургуте на улице Республики девушка вылезла в окно четвертого этажа и просила прохожих о помощи – якобы в ее квартиру проник опасный преступник. К дому стянулись все экстренные службы города, сообщает К-Информ. Спасатели при помощи лестницы забрались внутрь, но никого кроме самой девушки в квартире не обнаружили, тогда же стало понятно, что звавшая на помощь сургутянка была нетрезва. Выяснилось, что там еще были сломаны замки, поэтому специалистам пришлось их вскрывать.

Местные жители рассказали полиции, что девушка часто злоупотребляла алкоголем. Силовики проводят проверку, а сургутянку госпитализировали.