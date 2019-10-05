В Сургуте югорский писатель Еремей Айпин презентует свою книгу "В поисках Первоземли"

В Сургуте 10 октября в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина югорский писатель Еремей Айпин представит свою новую книгу "В поисках Первоземли".

Встреча начнется в 18 часов. Вход свободный.

Немного о книге: герой романа – потомок остяцких князей Матвей Тайшин, художник, Маэстро. Через всю жизнь, через все роковые обстоятельства и крушения надежд он проносит умение видеть красоту в окружающем мире. На вопрос о том, в чем смысл творчества, у Маэстро есть свой ответ: он ищет свою Первоземлю и способ воссоздать ее на холсте. Творческий и духовный поиск героя романа проходит на фоне событий конца XX века. В книге есть и безвестные участники важных исторических событий, и не называемые, но узнаваемые реальные политические деятели.

Отметим, что книга проиллюстрирована работами известнейшего хантыйского художника Геннадия Райшева.