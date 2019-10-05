В Сургуте пройдет Большой родительский конгресс

В Сургуте 7-8 октября пройдет Большой родительский конгресс. Мероприятие начнется в 9 часов в филиале ТИУ по адресу ул. Энтузиастов, 38.

Участие для родителей бесплатное.

На конгрессе выступят психологи, авторы развивающих методик, юристы. Цель конгресса: помочь родителям наладить сотрудничество со своим ребенком и помочь выстроить верную траекторию развития ребенка. Обязательна предварительная регистрация на конгресс по ссылке http://родительскийконгресс.рф/surgut2019/ Там же можно ознакомиться с подробной программой конгресса.

Отметим, что 7 октября подготовлена программа для родителей дошкольников, а 8 октября – для родителей школьников.