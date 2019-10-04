Депутаты Сургута считают, что коммунальные сети города выгоднее развивать без концессионера

Накануне сургутская дума рассмотрела финансовую модель концессионного соглашения, которую предложила «Холдинговая компания «Вектор». Напомним, потенциальный инвестор изъявил желание заключить концессионное соглашение с муниципалитетом и взять в долгосрочную аренду городские коммунальные сети для их дальнейшего развития.

Депутаты пришли к общему мнению, что предлагаемый вариант концессионного соглашения не соответствует интересам города:

«Условия, которые предлагает потенциальный концессионер, абсолютно неинтересны городу в том виде, в котором они сейчас учтены в финансовой модели. Более того, они еще и невыполнимы с точки зрения законодательства. Например, чтобы повысить тариф, мы должны принять решение и обратиться в правительство до 10 ноября, что фактически уже невозможно», — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель председателя думы Артем Кириленко.

Инвестор планирует привлечь почти полтора миллиарда рублей для развития коммунальных сетей, по которым идут тепло и горячая вода. Однако народные избранники считают, что развивать сети можно и силами муниципальных предприятий.

Свою позицию депутаты будут отстаивать на заседании рабочей группы, которая создана муниципалитетом для выработки технико-экономических показателей концессионного соглашения. Когда состоится собрание, пока неизвестно.