​В день открытия Международного фестиваля искусств «60 параллель» в Сургуте грянул рок

По традиции череда событий нового творческого сезона в Сургутской филармонии началась с пресс-чая для журналистов города и региона





Честь открыть VII Международный фестиваль искусств «60 параллель» предоставлена блестящему музыканту, победителю Международного конкурса им. П.И. Чайковского, виолончелисту, композитору и рок-исполнителю Денису Шаповалову (Москва)

Художник-график из Сургута Елена Сухова в рамках фестиваля представила свою выставку в формате виртуального музея, где можно не только смотреть, но и слушать музыку через приложение

Замглавы Сургута Анна Томазова поприветствовала гостей фестиваля от лица городской администрации пожеланием новых имен, приятных минут от общения с прекрасным

Роль ведущей концерта в стиле «музыкальный стендап» маэстро Шаповалов доверил своей супруге – музыканту и продюсеру Екатерине Соколовой





В программе «Rock & Rococo: классический баттл» Денис Шаповалов выступил в четырех амплуа: классический виолончелист, рок-музыкант, дирижер и композитор.

Специально для фестиваля «60 параллель» маэстро написал «Симфонию в стиле rock»!

Сургутским симфоническим оркестром в этот вечер управлял Михаил Леонтьев (Санкт-Петербург). Гостей вечера покорило мастерство музыкантов и зажигательная энергетика

s Высокий уровень концертной программы отметили не только опытные слушатели симфонической музыки, но и неискушенные гости. В день открытия фестиваля «60 параллель» в стенах Сургутской филармонии проходил совет ассоциации оленеводов мира.





Иностранная делегация также смогла увидеть музыкальную визитную карточку Югры