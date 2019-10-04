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В Сургуте начался демонтаж насосной станции, на месте которой планируют построить амфитеатр

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Сегодня в Сургуте начался демонтаж старой канализационной насосной станции (КНС) на бульваре Свободы. На ее месте в будущем возведут летний амфитеатр, сроки строительства пока не определены.

Рабочие городского унитарного предприятия «Горводоканал» уже снимают наружное покрытие со здания, а техника выкачивает в канализацию остатки нечистот из недр заброшенной насосной станции.

«Сносим подчистую, пока ничего не останется. Тут, говорят, театр потом будет», – рассказал СИА-ПРЕСС один из рабочих.

Напомним, проект амфитеатра стал победителем всероссийского архитектурного конкурса хакатон «Города», который прошел в Сургуте месяц назад. Ранее СИА-ПРЕСС писал о том, как будет выглядеть амфитеатр в центре Сургута.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 400, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:15
Руки прочь от раритетной насосной станции. Шутка.

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