​В Сургуте пройдет II Форум северных муниципалитетов

Администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, представительства президента РФ в УрфФО и общественной палаты России в сургутском дворце искусств «Нефтяник» проведет II Форум северных муниципалитетов.

Главная задача мероприятия – поиск новых идеей и решений в области устойчивого развития северных территорий. Площадка создана для обмена лучшими практиками, обсуждения наиболее острых вопросов, налаживания диалога между обществом, бизнесом и властью.

Программа

Спикеры форума:

Евгений Гурарий, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ (Москва)

Наталья Зубаревич, профессор МГУ им. Ломоносова, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии (Москва).

Ян Мелкумов, эксперт, обозреватель РБК (Москва)

Александр Сазанович, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Москва), эксперт в области маркетинга и развития бизнеса в сложных условиях.

Андрей Крылов, эксперт и член жюри лучших муниципальных практик поддержки предпринимательства и улучшения инвестклимата Национальной премии «Бизнес-Успех» «ОПОРЫ РОССИИ», эксперт РАНХиГС, ТПП РФ, «Деловой России» (Москва)

Севиль Гасанова, исполнительный директор ANTEMA Consulting Group (Москва)

Дарья Молчанова, бизнес-тренер, эксперт в области командообразования.

Борис Секулич, советник посла по экономическим вопросам (Сербия)

Деян Делич, директор представительства Торгово-промышленной палаты Сербии

Йоонас Хейсканен,министр –советник, начальник отдела экономических связей (Финляндия)

Юн Ойвинд Одланд,профессор Норвежского университета науки и технологии

Кроме того, в мероприятии примут участие эксперты ведущих российских и зарубежных университетов, представители федеральных министерств, региональной власти, институтов развития, северных муниципалитетов.