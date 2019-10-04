За лето в Сургуте частично отремонтировали 13 детских садов

За прошедший летний сезон в Сургуте провели косметический ремонт в 13 дошкольных учебных заведениях. Во всех них починили кровлю и санузлу, в восьми детских садах — отремонтировали веранды, на которых гуляют дети. Об этом сообщает глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»:

«Еще обновили дорожки, которые прилегают к верандам. Теперь они все выполнены из травмобезопасного материала, а полы в самих верандах покрыты олифой, чтобы не скользили. В следующем году планируем заменить устаревшие веранды абсолютно во всех детских садах, потому что комфорт малышей и их безопасность для нас в приоритете», — сообщает Вадим Шувалов.