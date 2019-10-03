Подорожают ли продукты в Сургуте?

До конца 2019 года цены на продукты питания возрастут на 3 — 3,5 процента. Больше всего это коснется цен на сахар, мясо птицы и яйца. К тому же из-за введения электронной ветеринарной сертификации может на 10 процентов вырасти цена и на молочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Специалисты связывают подобный рост цен с сезонным фактором.

Кстати: за первые восемь месяцев 2019 года продукты подорожали на 1,7 процента.

СИА-ПРЕСС поинтересовался у сургутских предприятий по производству или реализации пищевых продуктов, планируется ли в ближайшее время увеличение стоимости производимых в городе товаров.

Как отметил директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров, в ближайшее время роста цен на продукцию компании не предвидется.

«Пока повышать цены мы не планируем. Однако Сургутский хлебозавод, как и вся страна не знает, что будет завтра. Конечно, если будет дорожать сырье, мы будем вынуждены поднять стоимость. И это зависит не только от нас. Например, в стране сейчас есть проблема с ржаной мукой. Соответственно, и цены пошли вверх. Если такой темп будет продолжаться, то, конечно, будет и общий рост по всей стране», — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

В мясокомбинате «Сургутский» от комментариев отказались. А вот на Сургутском центральном рынке сообщили, что стоимость продуктов пока не возрастет.

«Каждый месяц у нас проходит мониторинг всех цен. На данный момент повышения стоимости товаров не наблюдается», — сообщили СИА ПРЕСС представители администрации рынка.

Директор Сургутской кондитерской фирмы «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева заявила, что рост цен на три процента не повлияет на ценовую политику компании. «Если у нас в стране поставщики поднимают цены на 15-20 процентов, то тогда и мы вынуждены поднимать. Такая ситуация была в 2014 году, когда упал доллар. Сейчас и так достаточно высокие цены на сырье. Три процента уже ничего не изменят, поэтому пока мы не планируем увеличивать цены на наши продукты», — рассказала СИА-ПРЕСС Валерия Пахтаева.