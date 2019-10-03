В Сургуте пьяный мужчина хотел расстрелять полицейских из пистолета

Накануне ночью на территории отделения полиции №2 на улице Маяковского, 17, полицейские задержали мужчину, который угрожал расстрелять их из пистолета.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Сургутскому району, мужчину увидел дежурный в камере наружного наблюдения. Полицейские подошли к нему, чтобы узнать, почему он находится на территории отделения, как вдруг он достал пистолет, дослал патрон в патронник и стал угрожать им. Сотрудники полиции спрятались за машину и сделали предупредительный выстрел в воздух. Мужчина сдался.

Как выяснилось, пистолет был пневматическим. Мужчина 1992 года рождения был сильно пьян и не смог объяснить своих мотивов. Известно, что он живет в поселке Барсово и ранее не привлекался к ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», по которой мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.