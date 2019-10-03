​В Югре муниципалитеты будут перенимать опыт работы сургутских поликлиник

В Сургутских поликлиниках вот уже на протяжении нескольких лет горожане могут получить медицинскую консультацию или помощь в любой из дней недели. Теперь, такую практику можно будет встретить и в округе. Об этом стало известно в ходе видеоконференции #ГубернаторОнлайн, на которой обсуждались вопросы медицины и реализации национального проекта «Здравоохранения».

Как отметила Губернатор Югры Наталья Комарова, такой график работы медучреждений сейчас действует и в Нефтеюганске.

В случае, если опыт будет признан успешным, то подобное расписание будет работать во всем регионе.

«В рамках работы нацпроекта «Здравоохранение» сургутские поликлиники единственные в Югре работают семь дней в неделю уже на протяжении более десяти лет. Дежурные врачи, педиатры, терапевты всегда окажут помощь сургутянам», — рассказал СИА-ПРЕСС главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов.

Глава региона подчеркнула, что необходимо поддерживать высокий уровень обеспечения населения первичной медицинской помощью не только в Сургуте, но и во всех муниципалитетах автономного округа.