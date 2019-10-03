В Сургуте сбили пешехода, переходившего дорогу на красный

Накануне в Сургуте автомобиль сбил человека. Инцидент произошел на пересечении улиц Маяковского и проспекта Мира в 20:35.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УВД Сургута, пешеход 1965 года рождения переходил дорогу на красный сигнал светофора. В это же время с проспекта Мира тронулись машины, поворачивающие налево – как раз в сторону «зебры». В итоге водитель 1962 года рождения за рулем «Лады» наехал на пешехода.

От удара машина получила механические повреждения; а пострадавшего на карете скорой помощи доставили в сургутский травматологический центр. По предварительной информации, пешеход получил травмы различной степени тяжести, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

Водитель имеет 33-летний стаж вождения. Проводится проверка, в которой выяснится виновный в ДТП.