В Югре пройдет первый профэкзамен по защите прав несовершеннолетних

В Сургуте на базе «Методический центр развития социального обслуживания» состоится первый профессиональный экзамен по квалификациям в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

«Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <…> проводит методическое совещание для работодателей по вопросам развития независимой оценки квалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения.

В рамках методического совещания пройдет первый в Югре профессиональный экзамен по квалификациям в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних», — говорится в анонсе мероприятия.

В нем примут участие руководители управлений соцзащиты населения и директора учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, независимые эксперты в области безопасности труда, занятости населения, а также эксперты в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Мероприятие начнется 17 октября в 10:00 по адресу Лермонтова, 3/1.

Контакты для получения дополнительной информации: Начальник отдела оценки квалификаций БУ «Методический центр развития социального обслуживания» Брагина Елена Николаевна, телефон: 8 (3462) 32-43-04, эл. адрес: BraginaEN@admhmao.ru