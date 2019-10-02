В Сургуте началось строительство парка имени Крылова

Сегодня в 40 микрорайоне Сургута началось строительство «Крылов-парка». Об этом сообщил сургутский депутат Дмитрий Пахотин на своей странице «Вконтакте».

Строительство парка будет проходить в два этапа:

Первый этап (до 30.11.2019г.): подготовительные работы, обустройство водоотведения и формирование сетей тропинок. Стоимость работ составит 13,5 миллиона рублей.

Второй этап (2020 год): благоустройство спортивной и детской площадок, центрального входа и центральной площади парка, линий освещения и ливневой канализации. Стоимость: 63,5 миллиона рублей.

Из 79 миллионов рублей большая часть суммы покроется городским бюджетом, однако часть финансирования – 25 миллионов – пойдет из округа.

При строительстве особое внимание будет уделено сохранению уже имеющихся деревьев: «Совместно с моим коллегой депутатом Богданом Гужвой, представителями Администрации и фирмы-подрядчика, ещё раз прошлись по парку и указали исполнителю работ на главную задачу — максимальное сохранение деревьев», – пишет Дмитрий Пахотин.

Отметим, что и проект дизайна парка, и его название – «Басни Крылова» – выбрали сургутяне в ходе голосования. Строительство парка планируется закончить в 2021 году.

Подробнее о проекте парка вы можете узнать в материале корреспондента СИА-ПРЕСС.