​В Сургуте продлили голосование за лучший проект по благоустройству парков и скверов

Голосование за лучший проект по благоустройству парков и скверов в Сургуте продлится еще пять дней до 6 октября. Об этом заявил глава города Вадим Шувалов.

«Друзья, мы решили «округлить» время голосования за лучший проект по благоустройству парков и скверов до одного месяца. Приём мнений продолжится до 6 октября. Ещё есть 5 дней, чтобы выбрать, какая территория в Сургуте обновится. Пока лидирует парк «За Саймой», – рассказал мэр.

Голосование проводится на портале «Открытый регион — Югра».

Получить консультацию можно от специалистов МКУ «Наш город» или в открытых консультационных пунктах.