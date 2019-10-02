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​В Сургуте продлили голосование за лучший проект по благоустройству парков и скверов

Фото со страницы «Вконаткте» Вадима Шувалова
Фото со страницы «Вконаткте» Вадима Шувалова

Голосование за лучший проект по благоустройству парков и скверов в Сургуте продлится еще пять дней до 6 октября. Об этом заявил глава города Вадим Шувалов.

«Друзья, мы решили «округлить» время голосования за лучший проект по благоустройству парков и скверов до одного месяца. Приём мнений продолжится до 6 октября. Ещё есть 5 дней, чтобы выбрать, какая территория в Сургуте обновится. Пока лидирует парк «За Саймой», – рассказал мэр.

Голосование проводится на портале «Открытый регион — Югра».

Получить консультацию можно от специалистов МКУ «Наш город» или в открытых консультационных пунктах.

  • № 14 (ул. Мелик-Карамова, 74а, телефон 93-69-23): 2, 3, 4 октября с 09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов);
  • № 31 (ул. Грибоедова, 3, телефон 53-01-12): 2, 3, 4 октября с 10.00 до 18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов).

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Сегодня в 12:06, просмотров: 367, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:23
Друзья, дайте главе на парках заработать.
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:37
Вариант с милостыней у входа в парк?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:27
– Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод.

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