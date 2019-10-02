​В Сургуте продлили голосование за лучший проект по благоустройству парков и скверов

Голосование за лучший проект по благоустройству парков и скверов в Сургуте продлится еще пять дней до 6 октября. Об этом заявил глава города Вадим Шувалов.
«Друзья, мы решили «округлить» время голосования за лучший проект по благоустройству парков и скверов до одного месяца. Приём мнений продолжится до 6 октября. Ещё есть 5 дней, чтобы выбрать, какая территория в Сургуте обновится. Пока лидирует парк «За Саймой», – рассказал мэр.
Голосование проводится на портале «Открытый регион — Югра».
Получить консультацию можно от специалистов МКУ «Наш город» или в открытых консультационных пунктах.
- № 14 (ул. Мелик-Карамова, 74а, телефон 93-69-23): 2, 3, 4 октября с 09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов);
- № 31 (ул. Грибоедова, 3, телефон 53-01-12): 2, 3, 4 октября с 10.00 до 18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов).