Двух сургутян могут осудить на 20 лет тюрьмы за 50 грамм наркотиков

Сургутская прокуратура обвинила двух местных жителей в попытке незаконного сбыта более 55 грамм наркотического вещества.

«Следствием установлено, что в апреле 2019 года обвиняемые получили от неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения, которое расфасовывали на мелкие партии и разместили в различных «тайниках-закладках» на территории города», — сообщили в Прокуратуре по Югре.

Как отмечают сотрудники ведомства, обвиняемые с помощью сотовой связи сообщали неустановленным лицам, адреса местонахождения тайников, для дальнейшей реализации наркотиков потенциальным покупателям.

Однако, плану не было суждено осуществиться. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли более 55 грамм запрещенного вещества, находящегося при обвиняемых.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в Прокуратуре Югры, обвиняемые 1981 и 1979 года рождения, являлись трудоустроенными и к уголовной ответственности раннее не привлекались.

Отметим, что в случае обвинения в суде, обоим сургутянам грозит до 20 лет лишения свободы.