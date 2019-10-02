В Сургуте водитель сбил девушку

Накануне в Сургуте автолюбитель сбил молодую девушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Происшествие произошло вечером на улице Показаньева, 2. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Югры, а также очевидцы в социальных сетях.

После ДТП водитель скрылся, однако вскоре его нашли сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался мужчина 1983 года на автомобиле «Geely». Он подтвердил, что сбил девушку.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в УМВД по г. Сургуту, обвиняемый имеет 17-летний водительский стаж, ранее к уголовной или административной ответственности не привлекался.

Пострадавшую после инцидента доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями.