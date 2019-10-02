В Сургуте легковушка врезалась в автобус

Накануне в Сургуте напротив торгового центра «Вершина» в 19.30 вечера произошло ДТП: легковушка столкнулась с автобусом. По предварительной информации ГИБДД, водитель «Митсубиси» двигался по второстепенной дороге и не предоставил право движения автобусу «МАЗ», ехавшему по главной. В результате аварии у автобуса отломился бампер, а легковой автомобиль от удара слетел на обочину к живой изгороди. В ДТП никто не пострадал.



Напомним, с 1 октября интервал движения общественного транспорта в городе изменился. В Сургуте автобусы будут ездить быстрее.