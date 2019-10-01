​Болото и мусор: администрация Сургута выделила под строительство приюта для бездомных животных очень проблемный участок

Сургутские зоозащитники из общественного движения «Дай Лапу», получившие грант президента России, а также грант губернатора Югры на создание первого в регионе Центра помощи бездомным животным, не могут полноценно реализовать свой проект. Проблема заключается в самом участке земли, который активистам выделила администрация Сургута: территория заболочена, на ней отсутствуют инженерные сети. Также на участке есть две канавы, частично заполненные мусором.

По словам зоозащитников, переписка с чиновниками городской администрации по этой теме длилась полтора года, но не дала положительных результатов. В итоге пришлось обращаться в Общероссийский народный фронт.

ОНФ поспособствовал тому, что на территории будущего Центра провели выездное совещание, во время которого заместитель главы города Владимир Шмидт пообещал общественникам в ближайшее время очистить канавы от мусора. Также сургутской администрацией было принято решение не относить землю, занятую канавами, к границам территории Центра помощи бездомным животным. Это важно для активистов, потому что сейчас им приходится платить арендную плату с учетом обеих канав.

Но, как отмечает председатель общественного движения «Дай Лапу» Александра Нуриева, есть и другие проблемы:

«Одна из них — это подтопление участка. Половина участка строится практически на отсыпке, поскольку и весной, и осенью все начинает уходить под воду. Ситуация с подключением к инженерным сетям немного сдвинулась. Мы написали письмо в ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой подключения к электросетям (поскольку ближайшие линии электропередач принадлежат им, — прим. авт.)»

На данный момент подрядчиками администрации города уже проведены работы по очистке водоотводных канав, однако общественники надеются, что власти также окажут помощь в укладке трубы, благодаря которой траншея не будет в будущем забиваться травой и мусором.

«Чтобы не допустить волокиты, поскольку времени и так много упущено, в начале октября мы проведем повторный выезд на место с приглашенными СМИ. Проверим, как исполняются обещания», — заявил сопредседатель ОНФ в Югре Владимир Меркушев.

Затрудняет положение и то, что на участок из-за его состояния не может проехать спецтехника, поэтому активисты вынуждены самостоятельно строить вольеры.

«Три секции уже готово, рассчитываем, что к концу октября сможем перевезти около 40 собак. Условия, в которых будут работать наши волонтеры, оставляют желать лучшего. Без резиновых сапог быть там, конечно, трудновато», — подчеркнула Александра Нуриева.

Как сообщили СИА ПРЕСС в администрации города, при выделении участка о его состоянии общественникам было известно. Из-за дефицита свободной земли выбор территорий незначительный и очень ограничен по функциональному использованию:

«Мы понимаем те сложности, с которыми столкнулись зоозащитники, поэтому администрация оказывает помощь активистами. Действительно, участок находится в зоне подтопления, к нему отмежеваны водоотводные канавы. Для того чтобы взять их на обслуживание и направлять туда бюджетные средства, необходимо вывести их в красные линии, — пояснил СИА-ПРЕСС Владимир Шмидт. — Сейчас мы работаем над этим. До конца года, думаю, успеем, и ДГХ сможет на законных основаниях взять территорию на баланс, чтобы осуществить прочистку».