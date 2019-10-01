​В Сургуте на мосту произошло ДТП – столкнулись два внедорожника

В Сургуте на улице Аэрофлотская произошло ДТП. По словам очевидцев, авария случилась на мосту по пути в сторону китайского рынка из-за плохой видимости и отсутствия аварийного знака.

Представители ГИБДД отметили, что пострадавших в ДТП нет, повреждения получили исключительно автомобили.

Госавтоинспекторами проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что миновавшей ночью в Сургуте произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. В аварии пострадали шесть человек, среди которых были двое детей 2018 года рождения.