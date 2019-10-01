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В Сургуте не успели установить все остановочные павильоны в срок

Чиновники ссылаются на проблемы с недобросовестным подрячиком

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Администрация Сургута не успела установить все остановки в срок до 20 сентября. Об этом стало известно из доклада главы департамента городского хозяйства Романа Богача в сургутской думе.

Всего в Сургуте планировалось поставить 31 павильон, однако администрация успела монтировать лишь 20. Из оставшихся одиннадцати семь сейчас пребывают в виде каркаса. На данный момент ведется их остекление, установка скамеек и урн. Еще четыре павильона в город пока даже не приехали.

Сургутская администрация возлагает ответственность за опоздание на недобросовестного подрядчика, который не успел вовремя привезти новые остановочные комплексы в город из-за своих финансовых трудностей.

Заместитель председателя думы Виктор Пономарев выразил недовольство ситуацией и предложил чиновникам ужесточить условия контрактов с подрядчиками: «Сложно объяснять жителям, что нас в очередной раз подвел подрядчик. Ну, есть же условия контракта, можно прописать штрафные санкции. Пора бы уже как-то наладить эту работу, проводить, например, конкурсы пораньше. Каждый год одно и то же. У нас идет снег – мы начинаем остановки ставить. Испытываем жителей холодом? Может, давайте ставить их к концу лета?»

Помимо устройства новых остановок, в Сургуте планируется демонтаж старых. 21 павильон требует замены: они не соответствуют погодным условиям, в них некомфортно ждать автобус, их каркасы уже слишком грязные или ржавые.

Также в городе 29 остановок совсем не оборудованы павильонами. Как объяснили сотрудники администрации, они либо находятся в охранной зоне ЛЭП, либо на них пассажиры не ждут автобусов. Депутаты предложили проработать вопрос с каждой такой остановкой, чтобы решить в индивидуальном порядке, нужны там павильоны или все-таки нет.

Напомним, шеф-редактор портала siapress.ru Анастасия Семихатских обращала внимание на проблему с недостроенными павильонами на примере остановки «Сквер Геологов». Сейчас каркас павильона оборудуется стеклами и скамейками:


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Сегодня в 13:45, просмотров: 451, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:26
Конечно, если два человека всего собирают их! Видел весь процесс сборки!
Какой заказчик - такой и подрядчик!
Слов нет! Зима на носу, они только тогда обратили внимание, когда им вопрос задали! Вот как назвать их, правильным словом?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:39
И то, доделали только ту остановку на которую Анастасия Семихатских внимание обратила.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:45
С другой стороны, зачем вообще эти остановки устанавливать, если больше половины граждан при опросе на Сиа качество остановок полностью или в принципе устраивает. Анастасии за всех отдуваться что ли.

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