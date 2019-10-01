В Сургуте не успели установить все остановочные павильоны в срок

Администрация Сургута не успела установить все остановки в срок до 20 сентября. Об этом стало известно из доклада главы департамента городского хозяйства Романа Богача в сургутской думе.

Всего в Сургуте планировалось поставить 31 павильон, однако администрация успела монтировать лишь 20. Из оставшихся одиннадцати семь сейчас пребывают в виде каркаса. На данный момент ведется их остекление, установка скамеек и урн. Еще четыре павильона в город пока даже не приехали.

Сургутская администрация возлагает ответственность за опоздание на недобросовестного подрядчика, который не успел вовремя привезти новые остановочные комплексы в город из-за своих финансовых трудностей.

Заместитель председателя думы Виктор Пономарев выразил недовольство ситуацией и предложил чиновникам ужесточить условия контрактов с подрядчиками: «Сложно объяснять жителям, что нас в очередной раз подвел подрядчик. Ну, есть же условия контракта, можно прописать штрафные санкции. Пора бы уже как-то наладить эту работу, проводить, например, конкурсы пораньше. Каждый год одно и то же. У нас идет снег – мы начинаем остановки ставить. Испытываем жителей холодом? Может, давайте ставить их к концу лета?»

Помимо устройства новых остановок, в Сургуте планируется демонтаж старых. 21 павильон требует замены: они не соответствуют погодным условиям, в них некомфортно ждать автобус, их каркасы уже слишком грязные или ржавые.

Также в городе 29 остановок совсем не оборудованы павильонами. Как объяснили сотрудники администрации, они либо находятся в охранной зоне ЛЭП, либо на них пассажиры не ждут автобусов. Депутаты предложили проработать вопрос с каждой такой остановкой, чтобы решить в индивидуальном порядке, нужны там павильоны или все-таки нет.

Напомним, шеф-редактор портала siapress.ru Анастасия Семихатских обращала внимание на проблему с недостроенными павильонами на примере остановки «Сквер Геологов». Сейчас каркас павильона оборудуется стеклами и скамейками: