​В Сургуте жильцы многоэтажки боятся за свое здоровье из-за станции сотовой связи

В Сургуте жильцы дома №24 по улице Пушкина боятся за свое здоровье из-за построенной в их дворе вышки сотовой связи. Многих беспокоит возможное негативное влияние такого мощного источника электромагнитных волн, расположенного по соседству.

«В очередной раз прошу власти города обратить внимание на мачту сотовой связи МТС, возникшую под окнами нашего дома и посодействовать перемещению этого сооружения на БЕЗОПАСНОЕ от жилья расстояние. Ведь известно, что при длительном воздействии электромагнитного излучения (ЭМИ) радиочастотного диапазона даже умеренной интенсивности приводит к ПАТОЛОГИЧЕСКИМ изменениям — так называемой МАГНИТНОЙ, или РАДИОВОЛНОВОЙ болезни», — пишет Светлана Грудко на портале «Твой Сургут».

Как отмечает сургутянка, установка вышки не была согласована с жильцами, а само сооружение необходимо перенести на безопасное расстояние.

На заявление ответило контрольное управление администрации Сургута. Там сообщили, что данный объект не требует разрешения на строительство и был построен на частном земельном участке, принадлежащем теплосетевой организации.

Представители «ГТС» сообщили СИА-ПРЕСС, что данный участок не входит в их территорию обслуживания, а в «СГЭС» на звонки редакции никто не ответил. В пресс-службе МТС в ХМАО-Югре тоже на момент публикации не взяли трубку.

Отметим, что согласно постановлению Правительства Югры «Об установлении Перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» разрешение на строительство антенно-мачтовых сооружений в действительности не требуется.