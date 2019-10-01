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​В Сургуте жильцы многоэтажки боятся за свое здоровье из-за станции сотовой связи

В Сургуте жильцы дома №24 по улице Пушкина боятся за свое здоровье из-за построенной в их дворе вышки сотовой связи. Многих беспокоит возможное негативное влияние такого мощного источника электромагнитных волн, расположенного по соседству.

«В очередной раз прошу власти города обратить внимание на мачту сотовой связи МТС, возникшую под окнами нашего дома и посодействовать перемещению этого сооружения на БЕЗОПАСНОЕ от жилья расстояние. Ведь известно, что при длительном воздействии электромагнитного излучения (ЭМИ) радиочастотного диапазона даже умеренной интенсивности приводит к ПАТОЛОГИЧЕСКИМ изменениям — так называемой МАГНИТНОЙ, или РАДИОВОЛНОВОЙ болезни», — пишет Светлана Грудко на портале «Твой Сургут».

Как отмечает сургутянка, установка вышки не была согласована с жильцами, а само сооружение необходимо перенести на безопасное расстояние.

На заявление ответило контрольное управление администрации Сургута. Там сообщили, что данный объект не требует разрешения на строительство и был построен на частном земельном участке, принадлежащем теплосетевой организации.

Представители «ГТС» сообщили СИА-ПРЕСС, что данный участок не входит в их территорию обслуживания, а в «СГЭС» на звонки редакции никто не ответил. В пресс-службе МТС в ХМАО-Югре тоже на момент публикации не взяли трубку.

Отметим, что согласно постановлению Правительства Югры «Об установлении Перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» разрешение на строительство антенно-мачтовых сооружений в действительности не требуется.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 304, комментариев: 5


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Комментарии:
kok
не нравится
Сегодня в 12:06
МТС наоборот заботится о жильцах дома. Магнитотерапию даже в санаториях используют для лечения.
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:19
Самое смешное будет у Грудко, заболевшей РАДИОВОЛНОВОЙ болезнью (такой не существует) - когда через год ей скажут, что вышка не подключена
kok Швондер
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Сегодня в 12:43
Там же в тексте ясно написано

>Ведь известно, что при длительном воздействии...

Тебе ещё какие-то доказательства нужны?
йося
не нравится
Сегодня в 13:06

Там же в тексте ясно написано
>Ведь известно, что при длительном воздействии...
Тебе ещё какие-то доказательства нужны?
Оборжаться особенно фраза ВЕДЬ ИЗВЕСТНО!!!
УРРА! Хайли лайкли шагает по стране или тупизна неискоренима!!!
йося
не нравится
Сегодня в 13:12
Как одна полоумная тетка таранила адму жалобами на соседа который регулярно пускает газ к ней через вентиляцию (общуюю) с целью отравить. на меня лично в детстве соседка с верху жаловалась что я регулярно скребу железкой по стеклу..... список можно продолжать до бесконечности или придурки были есть и будут во се времена и народы

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