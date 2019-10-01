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В Сургуте произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

В Сургуте на восьмом километре Тюменского тракта произошло массовое ДТП, в котором столкнулись шесть автомобилей. Инцидент случился накануне вечером. Всего пострадало шесть человек, среди которых были двое детей 2018 года рождения. Машины участников аварии получили значительные повреждения.

По предварительным данным ДТП спровоцировал владелец «Хендэ Гетц»: не выбрав необходимую дистанцию для безопасного движения, водитель въехал в автомобиль «Шкода Октавия», продвинув его вперед. Это повлекло за собой столкновение с другими авто.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, все пострадавшие были госпитализированы. По факту аварии ведётся расследование.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 249, комментариев: 0


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