В Сургуте сократится время ожидания автобусов – введен зимний режим

Ежегодно в Сургуте 1 октября автобусы переходят на зимний режим. Таким образом график движения изменится у маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 11, 14, 14А, 19, 21, 23, 24, 51.

«Ждать на остановке долго теперь не придётся: перерывы в прибытии автобусов в часы-пик сократятся с 20-40 минут до 11-22 минут, а количество единиц общественного транспорта на линии увеличится с 5 до 9», – пообещал глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дачные автобусы проработают еще несколько дней – 5, 6, 12 и 13 октября. После чего с 15 октября до 30 апреля будет ходить зимний маршрут № 123 до СОТ «Виктория».

«Раз в месяц по тому же направлению организуют движение временного автобуса № 42. Также в октябре изменится маршрут № 30, так как введена новая остановка «Мостоотряд-94», – заявил мэр.

Ознакомиться с графиком движения регулярных городских автобусов в зимний период можно на сайте администрации Сургута.