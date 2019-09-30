Дети сургутских дачников ловят попутки и ходят по железным дорогам, чтобы попасть в школу

К сургутским дачным кооперативам «Ветеран», «Витамин», «Кедровый бор», «Автомобилист» и «Рябинушке» не ходит школьный автобус. Из-за этого школьники вынуждены добираться до учебы своими силами: они ловят попутки и срезают дорогу через лес, идя вдоль железной дороги.

Чтобы добраться до школы №22 в поселке «Дорожный», дети и подростки идут к поселку «Лесной» — там находится конечная остановка маршрутных такси. Самый короткий путь лежит через лес: школьники выходят из кооператива, идут по натоптанным тропинкам между деревьев до железной дороги и затем проходят километр по шпалам.

Раньше учащиеся ходили в «Лесной» по обочине вдоль автодороги, однако этот опасный маршрут пресекли сотрудники транспортной полиции:

«Их останавливали полицейские, родителям потом выписывали штрафы и говорили, что детей могут поставить на учет. Поэтому теперь они ходят через лес или ездят на попутках», — сообщил житель дачного кооператива «Ветеран» Александр, — «Конечно, мы им запрещаем. Мало ли кто попадется и что случится… Всегда стараемся развозить их сами, но иногда просто нет такой возможности – у всех работа. А детям-то ведь надо на учебу попасть. Мы посчитали, в наших кооперативах не меньше 20-ти ребят. Это же можно полный автобус собрать».

Эти дачные кооперативы находятся по пути автодороги «Сургут-Когалым». Остановки здесь есть, но общественный транспорт только сезонный. Эти автобусы ездят в летние каникулы и охватывают лишь первый месяц учебы. Их движение по будням закончилось сегодня, 30 сентября.

Вопрос о составлении маршрута школьных автобусов к сургутским дачам стоит как минимум с весны. Однако к началу учебного года запустить общественный транспорт не удалось. Корреспонденту СИА-ПРЕСС депутат городской думы Дмитрий Пахотин рассказал, что вопрос будет учтен при распределении городского бюджета на следующий год. Предварительные траты бюджета для запуска школьных автобусов к дачам Сургута оцениваются в более 31 миллиона рублей.

Это не единственная проблема этих дачников. В пяти дачных кооперативах Сургута уже третий год проблемы с электричеством.