В Сургуте молодой человек ограбил школьницу, угрожая ножом

В Сургуте задержан 18-ти летний житель города. Его обвиняют в грабеже несовершеннолетней знакомой. Сначала он требовал у девушки смартфон, а когда она отказалась, достал нож и отнял телефон силой под угрозой насилия. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Югры.

Молодой человек недавно вернулся из колонии, где отбывал срок за похожее преступление. Ему грозят восемь лет лишения свободы.



Напомним, в середине сентября полицейские в Сургуте задержали подростков, которые грабили школьников.