В центре Сургута бегает дикая лиса

Сегодня, 30 сентября, в районе 14.30 часов сургутяне заметили лису, бегающую в центре города на улицах Ленина, Дзержинского и Декабристов. Очевидцы сообщают об увиденном в социальных сетях.

Сургутяне строят теории, как так вышло, что животное оказалось в центре города. Например, некоторые предполагают, что ее вынудили уйти из леса нефтяники. Другие считают, что животное прибежало в поисках еды.

Однако большинство сургутян опасаются бешенства: "Если она в городе, значит не боится людей, наверное, больная".

СИА-ПРЕСС напоминает, что делать, чтобы не заразиться бешенством.