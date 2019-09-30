Синоптики обещают теплые выходные в Сургуте

По данным синоптиков, текущая неделя в Сургуте будет теплой для этого времени года.

В среднем температура воздуха с 30 сентября по 6 октября будет держаться на уровне +7 – +8 градусов. Однако в выходные столбик термометра поднимется до +13. Теплая погода будет сопровождаться дождями и ветром до 5-7 метров в секунду.

Далее температура пойдет на спад. Уже во второй половине месяца прогнозируется снег.

Отметим, что в 2018 году температура воздуха в этот период достигала +23 градусов, а в 2016 и 2017 не поднималась выше отметки +6 градусов.