В Сургуте внедорожник повис на заборе

Сегодня утром в Сургуте «Тойота» повисла на дорожном ограждении – зеленом заборчике неподалеку от пешеходного перехода к «Китайскому рынку». Об этом сообщили многочисленные очевидцы в социальных сетях.

Пользователи обращают внимание на беспочвенность аварии, случившейся на ровном месте: внедорожник двигался по прямой дороге при благоприятных погодных условиях. Некоторые предполагают, что водитель отвлекся, уснул или говорил по телефону, другие считают, что иномарка въехала в столб, чтобы не наехать на пешехода.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что никаких сообщений об инциденте в инспекцию не поступало.

Напомним, похожий случай случился в начале сентября в восточном районе города. Тогда в Сургуте «Лексус» протаранил дорожный столб.