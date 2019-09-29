Мэрия Сургута - одна из лучших в Югре по работе с жалобами в соцсетях

Мэрии Сургута, Мегиона, Нижневартовска, а также Белоярского и Ханты-Мансийского района лучше всего в Югре справляются с потоком негатива в социальных сетях. Об этом сообщает «URA.RU». со ссылкой на данные закрытого рейтинга муниципалитетов ХМАО по качеству работы в интернете с конца августа по сентябрь.

Отмечается, что рейтинг строится с учетом скорости ответов чиновников на жалобы жителей, качества изложения ответа, степени удовлетворенности авторов жалоб и позиционирования в СМИ.

Последние места в рейтинге занимают Покачи, Радужный и Урай.