Команда из Сургута «Борцы. Северный десант» одержала победу в первом полуфинале Высшей лиги КВН

В Москве закончился первый полуфинал Высшей лиги КВН, победу в котором одержала сургутская команда «Борцы. Северный десант». На втором месте оказалась сборная «Татнефти» из Альметьевска, а на третьем – «Такая история» из Орла.

Команда отлично выступила на всех четырех этапах полуфинала - приветствии, разминке, СТЭМе и конкурсе одной песни (ее они исполняли с женами на руках). Также "Борцы" пародировали Рамзана Кадыровал, сыграли «Кавказского Айболита» и много шутили.

Отметим, что сургутяне сломали стереотипы о стандартных выходах, начав выступление у столиков жюри.