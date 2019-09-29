В Сургуте пропал подросток // ОРИЕНТИРОВКА

В Сургуте разыскивается Федоров Валентин Александрович, 04.11.2006 г.р. Полицейские сообщают, что накануне, 28 сентября, подросток в полдень с улицы Лермонтова ушел к подруге на улицу Крылова и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост 145-150 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку с двумя белыми полосками, темные брюки и черные кроссовки с вставками.

Информацию о пропавшем просят сообщать в дежурную часть - 02 или по телефонам 89923531352 и 89224332712.