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​В Сургуте 30 сентября пройдет очное голосование за лучше проекты благоустройства общественных территорий

В Сургуте 30 сентября состоится очное голосование, на котором жители города смогут выбрать, какие общественные территории нужно преобразить в 2020 году.

Отдать свой голос горожане смогут в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» с 9:00 до 20:00 по следующим адресам:

  • П. Дорожный, 32
  • ул. Щепеткина, д. 14
  • ул. Маяковского, д. 45/1
  • ул. Первопроходцев, д. 2
  • ул. Ленина, д.49
  • ул. Губкина, д. 17
  • ул. Грибоедова, д. 3

Напомним, что на данный момент на сайте myopenugra.ru завершается рейтинговое онлайн-голосование, которое продлился до 29 сентября. В голосовании по-прежнему лидирует с большим отрывом парк «За Саймой» – самый масштабный проект реконструкции. За него отдано более 70 процентов голосов.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 159, комментариев: 0


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