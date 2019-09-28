​В Сургуте 30 сентября пройдет очное голосование за лучше проекты благоустройства общественных территорий

В Сургуте 30 сентября состоится очное голосование, на котором жители города смогут выбрать, какие общественные территории нужно преобразить в 2020 году.

Отдать свой голос горожане смогут в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» с 9:00 до 20:00 по следующим адресам:

П. Дорожный, 32

ул. Щепеткина, д. 14

ул. Маяковского, д. 45/1

ул. Первопроходцев, д. 2

ул. Ленина, д.49

ул. Губкина, д. 17

ул. Грибоедова, д. 3

Напомним, что на данный момент на сайте myopenugra.ru завершается рейтинговое онлайн-голосование, которое продлился до 29 сентября. В голосовании по-прежнему лидирует с большим отрывом парк «За Саймой» – самый масштабный проект реконструкции. За него отдано более 70 процентов голосов.