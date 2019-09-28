​В Сургуте пройдет почти 30 мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей

В Сургуте 1 октября будут проведены праздничные концерты, мастер-классы по скандинавской ходьбе, выставки, курсы финансовой грамотности и множество других мероприятий. Все они будут посвящены Международному дню пожилых людей.

Таким образом в Сургутском геронтологическом центре состоится концерт «Оставайтесь в душе молодыми», начало в 10:30. Чуть позже в 12:00 в Городском культурном центре сургутян пенсионного возраста поздравят творческие коллективы города.

Далее по плану программы в 13:30 все желающие смогут сдать ГТО по облегченной программе и принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Кроме того, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Геолог» пройдет спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее».

Продолжатся мероприятие 6 октября – в Ледовом дворце гостей будут ждать конкурсы, веселая зарядка и фуршет. В 12:00 на ледовой арене перед зрителями выступят фигуристы. В фойе 2 этажа будут организованы выставка сургутских художников «Земля, на которой живем» и выступления студентов музыкального колледжа, а также школа здоровья.