​В Югре развивается агропромышленный комплекс

В Югре активно развивается агропромышленный комплекс и бизнес, ориентированный на продажу товаров местных производителей. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

«Вся наша сельхозпродукция поставляется на зарубежные рынки под товарным знаком «Сделано в Югре!». Приоритетное экспортоориентированное производство – продукция глубокой переработки рыбы и дикорастущих плодов и ягод», — заявила Наталья Комарова.

Сегодня в регионе под товарным знаком «Сделано в Югре» работает 271 предприниматель, при этом, 102 – в сфере агропромышленного комплекса.

«Практика поддержки кооперативов показала свою эффективность. Так, в Югре для формирования торговой сети для продвижения на потребительские рынки автономного округа сельскохозяйственной продукции, произведенной местными товаропроизводителями, был создан потребительский кооператив «Ермак-Агро». За короткий срок кооператив открыл фермерские магазины в городах Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут, создал 18 рабочих мест. Это позволило местным сельхозтоваропроизводителям сократить расходы и издержки, связанные с реализацией продукции, эти компетенции были переданы в сбытовой кооператив», — также пояснила губернатор.

Как пояснили СИА-ПРЕСС представители «Агромаркета» в Сургуте, в магазине представлены товары более чем 40 производителей — это продукция местных птицефабрик, хлебозаводов, молочных комбинатов, фермеров и индивидуальных предпринимателей.