В Сургуте появится первый в городе ритуальный зал

Сургутская администрация нашла место для строительства зала прощания, первого подобного ритуального объекта в городе. Его возведут на участке размером в семь тысяч квадратных метров за автосалонами на улице Аэрофлотской.

Выбор обосновывается тем, что на этой территории уже готова нужная инфраструктура: имеется проезд для автомобилей, в доступности есть газ, вода и электричество. К тому же участок находится в тихом спокойном месте и удален от жилых районов. Депутаты городской думы одобрили место, выбранное чиновниками.

Инициатором строительства ритуального зала выступила городская дума: «Мы пришли к мнению, что нам помимо строительства перинатальных центров, детских садов и больниц нужен и ритуальный зал, чтобы, так сказать, закончить цепочку. Не возникает даже вопросов, нужен ли он нам. Но это вопрос тяжелый. Соседство с ритуальным залом никто не приветствует», – объяснил заместитель председателя думы Виктор Пономарев.

За будущим ритуальным залом планируется строительство нового жилого района для льготных категорий граждан и переселенцев из ветхого жилья. Если его население выразят неудовольствие из-за близости к залу, он будет прикрыт высоким забором или живой изгородью.

Пока что администрация не предоставила проект будущего ритуального зала, сейчас лишь выбрано место. Чиновники будут искать источники финансирования строительства, возможно привлечение бизнеса и окружного правительства.

Это третье место, которое предложили чиновники депутатам городском думы. Первые два – напротив травматологической больницы и около сургутского аэропорта – народные избранники не одобрили.