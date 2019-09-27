​В Сургуте орудует эксгибиционист. Жители встречали его в парке «За Саймой»

Сургутяне предупреждают друг друга в социальных сетях: в городе замечен эксгибиционист. Правонарушителя встречали в парке «За Саймой» и неподалеку от него. Пользователи сети в местной группе в «Вконтакте» заявили, что парк — излюбленное место мужчины с психическими отклонениями, который «прилюдно совершает непристойные поступки».

По словам горожан, эксгибиционист славянской внешности, ростом 170-180, у него светлые короткие волосы, черная обувь и одежда.

В пресс-службе городской полиции корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что последнее сообщение о подобном случае поступало в дежурную службу в августе этого года. Тогда правоохранители, прибывшие на место, не обнаружили нарушителя порядка.

Также сотрудники УМВД уточнили, в случае если мужчину найдут, и специалисты психоневрологического диспансера признают его вменяемым, ему предъявят обвинение по статье мелкое хулиганство. В таком случае правонарушителю грозит штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.