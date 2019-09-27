Сургут вошел в рейтинг самых загрязненных городов России

Министерство природных ресурсов и экологии России составило рейтинг из 20 городов страны, в которых за 2018 год было зафиксировано больше всего выбросов в атмосферу. И Сургут попал в этот список, расположившись на последнем, 20 месте.

За прошлый год наш город произвел 47,8 тысяч тонн загрязняющих веществ. Но это, конечно, не сравнится с Норильском, где показатель превышает сургутский в 38 раз и составляет 1805,2 тыс тонн.

По данным NASA, именно в Норильске отмечается самое большое загрязнение сернистым газом на планете. Главным виновником этого является компания «Норникель». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кстати, девять из двадцати самых загрязненных городов находятся в Сибири.