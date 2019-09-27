На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

В дачном кооперативе «Ветеран», который территориально относится к Сургуту, уже больше двух лет год продолжаются проблемы с электроэнергией. Электричество поступает с недостаточным напряжением, из-за чего электроприборы выбивает из сети. Иногда свет и вовсе отключают. Жильцы жалуются на поставщика электричества, (по их словам это управление электросетевого хозяйства, которое относится к «Сургутнефтегазу»), но в диспетчерской отвечают, что у них все в порядке:
«На линию к Ветерану и Рябинушке поступает нормально. Если у них проблемы с напряжением, значит дело в линиях электропередач или в кооперативе».
Дачники говорят, что проблема точно не с их стороны. Житель кооператива Александр рассказал, что в прошлом году все вложились в покупку новой трансформаторной подстанции. Она принимает электроэнергию с ЛЭП, преобразует ее, и дальше ток расходится по кооперативу.
«Проблема не у нас. Мы даже нанимали фирму, которая замеряет входящее электричество. Они приехали, делали замеры с нашей подстанции. Выяснилось, что это к нам по линиям поступает меньше энергии, чем нужно», — объясняет Александр.
Корреспонденту СИА-ПРЕСС эксперт Вадим объяснил, что в таких случаях проблема может быть с одной из трех сторон:
- У кооператива слабая старая подстанция, которая не может осилить входящий ток. Теорию опровергают дачники.
- Поставщик энергии дает меньше, чем нужно. Эту теорию опровергают диспетчеры.
- Ветхие провода на опорах ЛЭП не пропускают достаточно электричества. На эту проблему ссылаются обе стороны, но ее опровергает эксперт:
«Объясню доходчиво. Электроэнергию можно представить как воду, а провода как водопровод. Можно пустить большой поток воды, но если труба узкая, она не пропустит воду в полном объеме. На ЛЭПах провода, грубо говоря, толстенные, они могут проводить очень много энергии, и сложно представить, чтобы проблема была с их пропускной способностью, даже если они старые», — рассказал эксперт.
Напомним, СИА-ПРЕСС освещал эту ситуацию в начале года, когда кооперативы «Автомобилист», «Кедровый бор», «Ветеран» и «Рябинушка» на 15 часов остались без света. Спустя месяц проблема повторилась.
Ситуация остается неясной, а подача электричества непостоянной.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XIX. О парковках, дорогах и теплотрассе // ONLINE 27 сентября в 13:00