​Сургут вошел в топ-30 городов России по удовлетворенности жителей соотношением доходов и стоимости жизни

Сургут, набрав 4,5 балла из 10, занял 25 место в рейтинге городов по соотношению доходов и стоимости жизни. По сравнению с 2018 годом, город потерял 0,3 балла. Такой результат показало исследование, проведенное порталом Domofond.
В рейтинге обозначены 200 крупнейших городов страны, а в опросе поучаствовали 90 тысяч человек.
На удивление, возглавили список города из Ленинградской области (Кудрово и Мурино), следом же идет Москва и Тюмень.
Замыкает список Шахты: невысокая оценка города (3,5 в 2018 году) уменьшилась на 1,1, до 2,4 балла.
Отметим, что столица Югры заняла 56 место в рейтинге с результатом в 4,2 балла.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XIX. О парковках, дорогах и теплотрассе // ONLINE 27 сентября в 13:00