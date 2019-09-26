​Сургут вошел в топ-30 городов России по удовлетворенности жителей соотношением доходов и стоимости жизни

Сургут, набрав 4,5 балла из 10, занял 25 место в рейтинге городов по соотношению доходов и стоимости жизни. По сравнению с 2018 годом, город потерял 0,3 балла. Такой результат показало исследование, проведенное порталом Domofond.

В рейтинге обозначены 200 крупнейших городов страны, а в опросе поучаствовали 90 тысяч человек.

На удивление, возглавили список города из Ленинградской области (Кудрово и Мурино), следом же идет Москва и Тюмень.

Замыкает список Шахты: невысокая оценка города (3,5 в 2018 году) уменьшилась на 1,1, до 2,4 балла.

Отметим, что столица Югры заняла 56 место в рейтинге с результатом в 4,2 балла.