Мост в сургутском сквере Старожилов откроется в конце октября

Открытие пешеходного моста в сквере Старожилов в Сургуте назначено на 31 октября. Директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин сообщил, что на данный момент идёт монтаж балок, на которые будет укладываться брусчатка, устанавливаться ограждение и освещение. Опасения строителей вызывали сами материалы:

«Балки заказывали с екатеринбургского завода, стоимость которых равна 30% от стоимости всего объекта. Доставка происходила четырьмя машинами, проблематично было разместить заказ на хранение», – объяснил Владимир Никитин.

По словам администрации, позже территорию сквера начнут облагораживать, строить подъездные дороги.

«Постройка моста – это только первый этап. В следующем году мы сделаем комплекс объектов, где люди смогут гулять, отдыхать и заниматься спортом. Проект пришлось переделывать неоднократно, потому что было тяжело объективно посчитать количество материалов, необходимую сумму денег, возникла проблема с грунтом. Но в этом году мы ставим точку, через месяц объект уже будет открыт», – сообщил заместитель главы города Сургута Алексей Жердев.

Как рассказал прораб Владимир Халяпин, большинство из бригады – это бывшие строители многих сургутских мостов. Они уже заканчивают бетонные работы. Последние штрихи, например, сварку, можно будет сделать и при минусовой температуре, поэтому плохая погода не станет причиной для переноса открытия моста.

Напомним, что о начале строительства пешеходного моста стало известно еще 29 июля этого года. Проект выиграл в голосовании жителей за приоритетные места для благоустройства. Деньги на строительство выделяет округ и Тюменская область – объект смог попасть в программу «Формирование комфортной городской среды». Новый мост обошелся городу в 24 млн рублей.