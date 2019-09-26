​В Сургуте женщина пыталась пронести героин в тюрьму

В Сургуте на территории исправительной колонии №17 поймали сургутянку, имеющую при себе наркотическое вещество массой 20,03 грамма. Задержание производилось сотрудниками оперативного отдела УФСИН России по Югре совместно с коллегами из ОКОН УМВД России по г. Сургуту.
«В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что наркотическое вещество предназначалось для передачи осужденным, находящимся в женском участке колонии поселения. Ранее, обвиняемая к уголовной ответственности не привлекалась», — рассказали СИА-ПРЕСС в УФСИН по Югре
Отметим, результаты экспертизы показали, что изъятое наркотическое вещество оказалось героином.
По данном факту, против сургутянки возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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