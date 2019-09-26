​На улице Каролинского в Сургуте с 15 этажа дома отлетает гранитная плитка

На улице Каролинского с фасада дома №14 отвалились и упали две гранитные плитки. Эта стена здания находится на наветренной стороне, и из-за штормовой погоды, которая сохраняется в Сургуте последнюю неделю, обшивка стала разрушаться.
Об этом в паблике К-Информ сообщила жительница дома, она же засняла видео: «Хотелось бы уточнить, что порывы ветра здесь не последние три дня, а постоянно. Хотелось бы обратиться к господину Шувалову, так как нашей управляющей компании все равно. Может, мы не станем ждать, когда плитка обрушится кому-то на голову, а будем качественно строить дома?»
Портал СИА-ПРЕСС связался с руководителем ответственной управляющей компании «ЮТГ» Григорием Кочедыковым. Он сообщил, что дом был построен в 2009 году, поэтому закономерно, что фасады изнашиваются, однако это не пускают на самотек: «Мы вызываем альпинистов и постоянно укрепляем фасады, ежегодно проводим ревизию их состояния. В этот раз был сильный ветер, невозможно предугадать, что одна-две плитки сорвутся. Они упали на стеклянную входную группу: можете представить, какой силы был ветер. Поэтому со следующей недели альпинисты будут снова проводить укрепление фасадов».
Григорий Кочедыков сообщил, что на данный момент территория огорожена, выставлено соответствующее предупреждение для пешеходов.
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