​В Сургуте на руководителя Городского культурного центра завели дело за нарушение антикоррупционного законодательства

На директора МАУ «Городской культурный центр» Ванду Болотнову заведено дело об административном правонарушении антикоррупционного законодательства.

По данным прокуратуры Сургута, руководитель учреждения принял на работу бывшего муниципального служащего – сотрудника администрации из другого региона. При этом в установленный законом десятидневный срок не направил в адрес прежнего работодателя все необходимые сведения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции.

«Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», – отмечают представители пресс-служба прокуратуры Югры.