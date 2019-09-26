​Сургутянка Александра Щеколдина выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Жительница Сургута Александра Щеколдина вошла в состав национальной сборной России по спортивной гимнастике. Она в числе 550 гимнасток будут отстаивать честь страны на 49 чемпионате мира, который пройдет в Штутгарте (Германия) с 4 по 13 октября.
В состав сборной России вошли
Мужчины:
- Давид Белявский,
- Артур Далалоян,
- Никита Нагорный,
- Иван Стретович,
- Денис Аблязин,
- Владислав Поляшов.
Женщины:
- Лилия Ахаимова,
- Ангелина Мельникова,
- Мария Пасека,
- Александра Щеколдина,
- Дарья Спиридонова,
- Анастасия Агафонова.
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