​В Сургутском районе двухлетний ребенок был заперт в квартире один

В поселке Федоровский Сургутского района захлопнулась входная дверь квартиры, где находился двухлетний ребенок. Мальчик остался один в закрытом помещении, а родители не могли попасть в дом. На соответствующий вызов приехали специалисты «Центроспас—Югория».

«Прибыв к месту, спасатели в присутствии сотрудника полиции и хозяйки квартиры, проникли на балкон второго этажа и открыли дверь изнутри», — пояснили сотрудники службы, также отметив, что маленький ребенок находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.