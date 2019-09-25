27 сентября в Сургуте можно будет получить бесплатную юридическую помощь

В пятницу, 27 сентября, Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проведет в Сургуте Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.
Прием граждан в нашем городе будет проходить в нескольких местах:1. В пунктах по работе с населением МКУ «Наш город»:
- № 9 ул. Щепеткина, 14 с 15 до 17 ч,
- № 14 ул. Мелик-Карамова, 74а с 9 до 12 ч,
- № 21 ул. Ленина, 49 с 10 до 17 ч,
- № 24 ул. Лермонтова, 5/1 с 10 до 14 ч;
- — в МФЦ ТЦ «Сити Молл» с 9 до 18 ч;
2. В юридической клинике Сургутского государственного университета по адресу: ул. Ленина, 1, 7 этаж, каб. 715, с 9 до 18 ч.
О ливнёвке, водопроводной воде и отоплении в Сургуте - югорский эксперт Сергей Полукеев // ONLINE 26 сентября в 11.00