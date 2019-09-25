Прокуратура Сургута проводит проверку по факту причинения вреда здоровью ребенку в одной из школ города

По факту избиения шестиклассницы школы №31 на уроке физкультуры, после чего девочка была госпитализирована в травматологию, прокуратура города начала проверку.

«23 сентября 2019 года в прокуратуру города поступило обращение жителя города Сургута, из содержания которого следует, что его ребенку причинен вред в образовательном учреждении. По фактам, изложенным в обращении сотрудники прокуратуры, проведут проверку. В случае подтверждения сведений будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила СИА-ПРЕСС старший помощник прокурора Сургута Кристина Горобченко.

Напомним, инцидент произошел во время занятий в сургутской школе № 31 на прошлой неделе: шестиклассница на уроке физкультуры избила другую девочку. Двенадцатилетний ребенок госпитализирован в травматологический центр. По неподтвержденной информации, у нее травма головы.