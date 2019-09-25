У памятника «Жертвам репрессий» на набережной Сургута появится кедровая зона

У памятника «Жертвам политических репрессий» на сургутской набережной началось озеленение пустыря: техника подготавливает территорию, завозится земля, вскоре начнется высадка около сотни саженцев кедра. Чтобы они прижились, их укроют защитными ограждениями. Планируется, что деревья вырастут за три года, и к 2022 году зеленая зона будет готова.

Формирование кедровой зоны вокруг памятника – один из этапов создания парка культуры и отдыха на набережной. Реализацией этого проекта занимается компания "Сургутгазстрой" по концессионному соглашению с городом, заключенным на 25 лет.

О будущих планах по строительству парка рассказал прессе заместитель гендиректора компании, депутат городской думы Василий Птицын. Около набережной появятся зоны отдыха с аттракционами, колесом обозрения и занятий спортом, а также небольшая историческая экспозиция, посвященная ныне снесенному рыбокомбинату Сургута. Также депутат добавил, что в восточном районе города практически нет зон притяжения и досуга для горожан, и будущий парк восполнит эту потребность.



Напомним, памятник «Жертвам политических репрессий» открыли в прошлом году по идее сургутянина Павла Акимова. Его реализацией занималась общественная организация «Наша память» при финансовой поддержке города и компании «Сургутгазстрой». До этого на том месте активисты незаконно установили бюст Сталину, который позже был снесен.